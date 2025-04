The White Lotus | Criador da série rebate críticas de compositor: “Golpe baixo” Treta de bastidores foi exposta nas últimas semanas O post The White Lotus | Criador da série rebate críticas de compositor: “Golpe... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 18h07 ) twitter

The White Lotus 4ª temporada

O criador de The White Lotus, Mike White, reagiu nesta terça-feira (8) às declarações do compositor Cristobal Tapia de Veer, que anunciou sua saída da série após desentendimentos criativos com o roteirista e diretor. De acordo com White, a decisão de Tapia de Veer de expor os conflitos em uma entrevista ao The New York Times, dias antes do final da terceira temporada, foi um golpe baixo.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Mike White, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

