The White Lotus | Jason Isaacs critica "amadores" que especulam sobre drama nos bastidores da série Nova temporada gerou inúmeras fofocas na Internet O Vício|Do R7 13/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 13/04/2025 - 16h06 )

Em entrevista recente para o Deadline, Jason Isaacs abordou as especulações feitas on-line sobre os bastidores da terceira temporada de The White Lotus, que já foi concluída na HBO. O ator criticou a forma como alguns internautas, que ele chamou de "Sherlock Holmes amadores", tentam desvendar os conflitos entre os membros do elenco a partir de postagens e fotos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todos os detalhes!

