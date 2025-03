The White Lotus | Novo episódio da 3ª temporada bate recorde de audiência da série Série está em exibição na HBO e na Max O post The White Lotus | Novo episódio da 3ª temporada bate recorde de audiência da série apareceu... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h47 ) twitter

Patrick Schwarzenegger em The White Lotus

A série The White Lotus alcançou sua maior audiência com a exibição do sexto episódio da terceira temporada. O episódio, intitulado “Amor Fati”, atingiu 4,2 milhões de espectadores no último domingo (23).

Para mais detalhes sobre esse recorde impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

