The White Lotus recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes para a 3ª temporada

Temporada da The White Lotus

Com 95% de aprovação após 42 avaliações, a terceira temporada de The White Lotus recebeu a certificação Fresh no Rotten Tomatoes.

