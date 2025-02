Visão | Série terá J.A.R.V.I.S. e S.E.X.T.A-F.E.I.R.A., diz rumor As Inteligências Artificiais que auxiliavam o Homem de Ferro O post Visão | Série terá J.A.R.V.I.S. e S.E.X.T.A-F.E.I.R.A., diz rumor... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Série do Visão

J.A.R.V.I.S. e S.E.X.T.A-F.E.I.R.A., as inteligências artificiais que ajudaram Tony Stark em suas aventuras como Homem de Ferro, devem retornar na nova série do Disney+, Visão, de acordo com o insider Daniel RPK.

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Cobra Kai | Netflix revela cartaz dos episódios finais da série

Com Os Donos do Jogo e derivado de Irmandade, Netflix divulga novidades nacionais de 2025

Cobra Kai | Netflix revela cenas inéditas do Evento Final da série