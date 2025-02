What If…? | Veja arte conceitual do Motoqueiro Fantasma samurai Variante apareceu rapidamente no episódio final O post What If…? | Veja arte conceitual do Motoqueiro Fantasma samurai apareceu primeiro... O Vício|Do R7 01/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 01/02/2025 - 10h46 ) twitter

What If…? | Veja arte conceitual do Motoqueiro Fantasma samurai

A Marvel Studios brincou com as possibilidades no episódio final de What If…?, mostrando um vislumbre de um Motoqueiro Fantasma samurai montado em um cavalo. Agora, o visual dele pode ser visto mais claramente graças a uma arte conceitual. Veja:

