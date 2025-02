Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Tudo que você precisa saber Série estreia em 29 de janeiro O post Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Tudo que você precisa saber apareceu primeiro em O Vício... R7 Nitro|Do R7 26/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 26/01/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia 29 de janeiro chega ao Disney+ a nova série animada da Marvel, Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha, trazendo as aventuras do herói aracnídeo para uma nova geração de espectadores.

Não perca a chance de se aprofundar no universo do Homem-Aranha e descubra todos os detalhes dessa nova série acessando a matéria completa no O Vício.

Leia Mais em O Vício - Artigos:

DCU – Os grandes vilões confirmados até o momento

10 Fatos sobre o Planeta Vegeta

10 Fatos sobre o Universo Absolute DC