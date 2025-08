2ª temporada de ‘Betty, A Feia – A História Continua’ é renovada e já tem data de estreia O universo de “Betty, A Feia” está mais vivo do que nunca! A série “Betty, A... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

O universo de “Betty, A Feia” está mais vivo do que nunca! A série “Betty, A Feia – A História Continua” já tem data marcada para estrear sua segunda temporada: 15 de agosto, no Prime Video. A produção colombiana, que conquistou corações ao redor do mundo, segue dando o que falar e, não à toa, foi renovada logo após sua estreia recente.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova temporada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

