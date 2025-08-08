Logo R7.com
2ª temporada de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ já tem data para chegar ao Disney+; saiba quando

Um novo vídeo da segunda temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place foi divulgado, mostrando um...

Portal Pop Mais

Um novo vídeo da segunda temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place foi divulgado, mostrando um pouco do que vem por aí. A série, que marcou uma geração, está de volta para continuar a história dos irmãos Russo e chega ao Disney+ no dia 8 de outubro. No Disney Channel, os novos episódios começam a ser exibidos já em 12 de setembro.

