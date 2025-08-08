2ª temporada de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ já tem data para chegar ao Disney+; saiba quando
Um novo vídeo da segunda temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place foi divulgado, mostrando um pouco do que vem por aí. A série, que marcou uma geração, está de volta para continuar a história dos irmãos Russo e chega ao Disney+ no dia 8 de outubro. No Disney Channel, os novos episódios começam a ser exibidos já em 12 de setembro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais
