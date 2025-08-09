Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

6 filmes para assistir com o paizão neste Dia dos Pais

Depois de celebrar o Dia dos Pais, neste domingo (10), com aquele almoço caprichado, tem quem...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

6 filmes para assistir com o paizão neste Dia dos Pais Portal Pop Mais

Depois de celebrar o Dia dos Pais, neste domingo (10), com aquele almoço caprichado, tem quem prefira seguir o dia passeando, mas também há os que escolhem o aconchego de casa para curtir bons momentos com o paizão.

Para conferir a lista completa e escolher o filme ideal para assistir com seu pai, consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.