7 filmes que vão bombar no segundo semestre de 2025 Ainda vem muita coisa boa por aí! Mesmo com grandes estreias já tendo passado pelos cinemas... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

7 filmes que vão bombar no segundo semestre de 2025 Portal Pop Mais

Ainda vem muita coisa boa por aí! Mesmo com grandes estreias já tendo passado pelos cinemas em 2025, como Superman e Quarteto Fantástico, o segundo semestre do ano reserva uma nova leva de lançamentos que prometem movimentar salas de cinema e plataformas de streaming. São filmes que vão de continuações muito esperadas a reboots inusitados e estreias com gosto de blockbuster.

Não perca a chance de ficar por dentro de todos os detalhes! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Zé Felipe tem direito aos lucros das empresas da Virginia?

Guia de trilha se defende após morte de Juliana Marins em vulcão na Indonésia: “Não sou criminoso”

Grávida, Rafa Kalimann celebra mudanças no corpo: “Sonhei em me ver assim”