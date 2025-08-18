‘A Mulher da Casa Abandonada’: Como estão Rene e Margarida Bonetti? O sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, de Chico Felitti, se tornou uma série... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'A Mulher da Casa Abandonada': Como estão Rene e Margarida Bonetti? Portal Pop Mais

O sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, de Chico Felitti, se tornou uma série da Amazon Prime Video com três episódios, que estreou na última sexta-feira, 15. Nele, acompanhamos a história de Margarida Bonetti, moradora de uma casa “abandonada” no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Ela era investigada nos Estados Unidos por ter submetido uma empregada doméstica, Hilda Santos, a situação análoga à escravidão, e era foragida do país, onde morava com o marido Rene.

Para saber mais sobre a história de Rene e Margarida Bonetti, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ex-NX Zero, Fi assume bateria em novo projeto alternativo

Após fotos da mão deformada, ex-modelo é vista vasculhando lixo em Los Angeles

Gandalf e Frodo estão de volta em ‘O Senhor dos Anéis’, entrega Ian McKellen