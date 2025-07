Adolescente é brutalmente assassinado após reagir a ataque homofóbico em Manaus Um crime com indícios de motivação homofóbica chocou moradores da Zona Leste de Manaus na noite... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h17 ) twitter

Um crime com indícios de motivação homofóbica chocou moradores da Zona Leste de Manaus na noite da última sexta-feira (5). Fernando Vilaça, de 17 anos, foi brutalmente espancado após reagir a uma piada homofóbica feita por um grupo de jovens na Rua Nova, no bairro Grande Vitória. O adolescente morreu no dia seguinte, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em decorrência de traumatismo craniano severo.

Saiba mais sobre este caso trágico e suas repercussões no Portal Pop Mais.

