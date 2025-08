Adolescente tem parada cardíaca por dez minutos e acorda sem sequelas: ‘Milagre’ O adolescente Enzo Henrique Barbosa de Souza, de 16 anos, sofreu um mal súbito e ficou... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

Adolescente tem parada cardíaca por dez minutos e acorda sem sequelas Portal Pop Mais

O adolescente Enzo Henrique Barbosa de Souza, de 16 anos, sofreu um mal súbito e ficou cerca de dez minutos com o coração parado. Ele estava em uma arena de esportes em Paranavaí, no noroeste do Paraná, acompanhado de familiares e amigos, quando passou mal e perdeu os sinais vitais. Após receber os primeiros socorros, Enzo recuperou a consciência e surpreendeu a todos por não apresentar nenhuma sequela.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

