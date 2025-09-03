Adriane Galisteu se confunde com agenda e sai de casa de bobs no cabelo: “Rindo de nervoso” A apresentadora Adriane Galisteu protagonizou um momento inusitado nesta quarta-feira (3) ao sair de casa com... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

A apresentadora Adriane Galisteu protagonizou um momento inusitado nesta quarta-feira (3) ao sair de casa com os tradicionais bobs modeladores ainda no cabelo. Sempre ocupada com uma agenda cheia de compromissos, Galisteu contou que se atrapalhou completamente com os horários e acabou se vendo no meio da rua “desarrumada”.

