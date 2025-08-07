Logo R7.com
Alexandre Frota descarta reaproximação com o filho mais velho: ‘Virei a página’

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Alexandre e Mayã Frota são brigados - Foto: Reprodução/ Instagram Portal Pop Mais

O ator e vereador Alexandre Frota falou abertamente sobre a possibilidade de uma reconciliação com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com a personal trainer Samantha Gondim. Durante sua participação no videocast Desculpa Alguma Coisa, comandado por Tati Bernardi, ele afirmou que é um “grande pai” e não vai tentar uma reaproximação com o rapaz, pois não tem “mais nenhuma responsabilidade”.

Para saber mais sobre essa declaração impactante de Frota, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

