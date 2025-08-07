Alexandre Frota descarta reaproximação com o filho mais velho: ‘Virei a página’ O ator e vereador Alexandre Frota falou abertamente sobre a possibilidade de uma reconciliação com seu... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre e Mayã Frota são brigados - Foto: Reprodução/ Instagram Portal Pop Mais

O ator e vereador Alexandre Frota falou abertamente sobre a possibilidade de uma reconciliação com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com a personal trainer Samantha Gondim. Durante sua participação no videocast Desculpa Alguma Coisa, comandado por Tati Bernardi, ele afirmou que é um “grande pai” e não vai tentar uma reaproximação com o rapaz, pois não tem “mais nenhuma responsabilidade”.

Para saber mais sobre essa declaração impactante de Frota, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ex-Marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock , morre de câncer aos 48 anos

Virgínia gastou ‘pequena fortuna’ em jantar de luxo em Dubai; saiba quanto

P. Diddy planeja um grande retorno musical no Madison Square Garden, diz seu advogado