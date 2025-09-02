Alexandre Frota volta a citar suposta traição de Claudia Raia com Raul Gazolla O ator Alexandre Frota, 61 anos, voltou a tocar em um episódio polêmico de seu passado:... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 17h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Frota volta a citar suposta traição de Claudia Raia com Raul Gazolla Portal Pop Mais

O ator Alexandre Frota, 61 anos, voltou a tocar em um episódio polêmico de seu passado: a suposta traição da atriz Claudia Raia, 58, com o também ator Raul Gazolla, 70. Frota e Raia foram casados por três anos na década de 1980, e o assunto já foi motivo de declarações públicas de ambos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Miley Cyrus diz que mãe influenciou suas escolhas amorosas: “Ela queria que eu ficasse com os caras errados”

Após receber unfollow, Carlinhos Maia alfineta Anitta: “Tá se levando a sério demais”

Vídeo de queda de Leonardo em show volta a viralizar