Alexandre Frota volta a citar suposta traição de Claudia Raia com Raul Gazolla

O ator Alexandre Frota, 61 anos, voltou a tocar em um episódio polêmico de seu passado:...

O ator Alexandre Frota, 61 anos, voltou a tocar em um episódio polêmico de seu passado: a suposta traição da atriz Claudia Raia, 58, com o também ator Raul Gazolla, 70. Frota e Raia foram casados por três anos na década de 1980, e o assunto já foi motivo de declarações públicas de ambos.

