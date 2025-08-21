Alfonso Herrera ironiza cansaço do RBD em registro antigo: “As caras de felicidade dizem tudo” Alfonso Herrera, conhecido mundialmente como Poncho, decidiu abrir o baú de memórias. O ator compartilhou em... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 14h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h21 ) twitter

Alfonso Herrera ironiza cansaço do RBD em registro antigo: Portal Pop Mais

Alfonso Herrera, conhecido mundialmente como Poncho, decidiu abrir o baú de memórias. O ator compartilhou em seu Instagram uma foto antiga ao lado de Anahí e Maite Perroni, durante os tempos de RBD. O registro mostra os três dentro de um avião particular, visivelmente cansados, após uma intensa maratona de compromissos.

Para saber mais sobre essa divertida lembrança e a reação dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

