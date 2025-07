‘All of Us Are Dead’: Netflix dá início à nova temporada da série de zumbis A Netflix anunciou o início das gravações da segunda temporada da série sul-coreana All of Us... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h58 ) twitter

A Netflix anunciou o início das gravações da segunda temporada da série sul-coreana All of Us Are Dead. A informação foi divulgada pela própria plataforma, que também liberou um vídeo promocional inédito e uma imagem do novo ano da produção. A data de estreia ainda não foi definida.

