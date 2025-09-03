Allan Souza Lima sobre rumores de affair com Wanessa Camargo: “Invasão de privacidade”

Logo R7.com
O ator Allan Souza Lima usou suas redes sociais para desabafar sobre o interesse excessivo em sua vida pessoal, especialmente após rumores de um suposto affair com a cantora Wanessa Camargo. Colegas em um programa de TV, os dois se tornaram alvo de especulações, o que levou o ator a se pronunciar.

Para saber mais sobre a opinião de Allan e os detalhes dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

