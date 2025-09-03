Allan Souza Lima sobre rumores de affair com Wanessa Camargo: “Invasão de privacidade” O ator Allan Souza Lima usou suas redes sociais para desabafar sobre o interesse excessivo em... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Allan Souza Lima se manifesta sobre boatos de affair: Portal Pop Mais

O ator Allan Souza Lima usou suas redes sociais para desabafar sobre o interesse excessivo em sua vida pessoal, especialmente após rumores de um suposto affair com a cantora Wanessa Camargo. Colegas em um programa de TV, os dois se tornaram alvo de especulações, o que levou o ator a se pronunciar.

Para saber mais sobre a opinião de Allan e os detalhes dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Gominho desabafa após presente de Preta Gil ser roubado: “Tinha valor afetivo”

Kéfera reflete sobre relacionamentos e revela “dificuldade” com mulheres: “Nasci para obedecer”

Filha de Heath Ledger e Michelle Williams faz rara aparição aos 19 anos em Nova York