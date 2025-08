Alma Djem estreia o show “Acústico em São Paulo” na TV e streaming Um ano após a emocionante gravação na capital paulista, o Alma Djem celebra um novo marco em sua... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 10h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alma Djem estreia o show marcos hermes

Um ano após a emocionante gravação na capital paulista, o Alma Djem celebra um novo marco em sua trajetória: a estreia do aguardado DVD Acústico em São Paulo, que chega com exclusividade ao Globoplay e ao Canal BIS nesta sexta-feira (8). Gravado em julho de 2024, o show reuniu 31 canções em um formato intimista, potente e afetivo — como a banda sempre sonhou —, e contou com participações especiais que marcaram a história do grupo, entre elas Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67, Roberta Campos, Maskavo, Fábio Brazza, Adão Negro, Macucos e Chimarruts.

Para saber mais sobre essa emocionante estreia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

‘Quarteto Fantástico’: nova aposta da Marvel despenca no cinema

Influencer Gato Preto é preso durante live; assista

Seu Cuca e Julies juntos em noite histórica na JAI Club, em São Paulo