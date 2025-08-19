Amanda Kimberlly expõe ataques à filha e revela bastidores de conflito com Bruna Biancardi Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu quebrar o silêncio e falar sobre o caso que vem... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly expõe ataques à filha e revela bastidores de conflito com Bruna Biancardi Portal Pop Mais

Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu quebrar o silêncio e falar sobre o caso que vem repercutindo nas redes sociais nesta terça-feira (19): a exclusão de sua filha, Helena, de uma foto publicada por Bruna Biancardi, madrasta da bebê. A situação gerou uma onda de especulações sobre a relação entre as famílias, mas a influenciadora garante que o que muitos veem como conflito é, na verdade, um mal-entendido.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Foto inédita apresenta os irmãos Weasley na série de ‘Harry Potter’ da HBO; veja!

Irmão de Simone e Simaria vive como catador no interior da Bahia e desabafa sobre afastamento familiar

Influenciadora morre após ser atingida por bala perdida durante briga no trânsito