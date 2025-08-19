Amanda Kimberlly expõe ataques à filha e revela bastidores de conflito com Bruna Biancardi
Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu quebrar o silêncio e falar sobre o caso que vem repercutindo nas redes sociais nesta terça-feira (19): a exclusão de sua filha, Helena, de uma foto publicada por Bruna Biancardi, madrasta da bebê. A situação gerou uma onda de especulações sobre a relação entre as famílias, mas a influenciadora garante que o que muitos veem como conflito é, na verdade, um mal-entendido.
