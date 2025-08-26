Amazon é processada por ‘vender’ filmes que assinantes não podem ter
A Amazon está no centro de uma polêmica que pode mexer com os fãs de cinema:...
A Amazon está no centro de uma polêmica que pode mexer com os fãs de cinema: a gigante do streaming está sendo processada por, segundo uma ação coletiva, “vender” filmes que seus assinantes, na verdade, não têm direito de possuir. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter.
A Amazon está no centro de uma polêmica que pode mexer com os fãs de cinema: a gigante do streaming está sendo processada por, segundo uma ação coletiva, “vender” filmes que seus assinantes, na verdade, não têm direito de possuir. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter.
Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: