Amigo de Virginia, Lucas Guedez ironiza pedido de investigação de Zé Felipe Após a oficialização do divórcio com Virginia Fonseca, Zé Felipe acionou a Justiça para tratar da... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amigo de Virginia Fonseca ironiza pedido de investigação de Zé Felipe Portal Pop Mais

Após a oficialização do divórcio com Virginia Fonseca, Zé Felipe acionou a Justiça para tratar da partilha de bens. O cantor solicitou uma “varredura” no patrimônio da ex-esposa e o bloqueio de 50% dos valores eventualmente identificados nas contas da influenciadora e empresária, segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Marina Sena e Alexandre Carlos lançam “O Cerrado Ameaçado”; veja letra

Causa da morte de Hulk Hogan é revelada

O que aconteceu com Hulk Hogan? Astro da luta livre tem causa da morte revelada