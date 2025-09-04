Ana Castela deixa de seguir Gustavo Mioto após unfollow do cantor
A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto ganhou um novo capítulo nas redes sociais. A...
A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto ganhou um novo capítulo nas redes sociais. A cantora decidiu retribuir o unfollow do ex-namorado e também deixou de acompanhá-lo no Instagram. Mioto havia parado de segui-la em agosto, em meio a especulações de um possível affair da sertaneja com Zé Felipe, 27. Atualmente, a artista segue apenas um fã-clube dedicado ao casal que formou com o ex.
A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto ganhou um novo capítulo nas redes sociais. A cantora decidiu retribuir o unfollow do ex-namorado e também deixou de acompanhá-lo no Instagram. Mioto havia parado de segui-la em agosto, em meio a especulações de um possível affair da sertaneja com Zé Felipe, 27. Atualmente, a artista segue apenas um fã-clube dedicado ao casal que formou com o ex.
Para mais detalhes sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: