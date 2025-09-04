Ana Castela deixa de seguir Gustavo Mioto após unfollow do cantor A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto ganhou um novo capítulo nas redes sociais. A... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h37 ) twitter

ana castela deixa de seguir gustavo mioto Portal Pop Mais

A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto ganhou um novo capítulo nas redes sociais. A cantora decidiu retribuir o unfollow do ex-namorado e também deixou de acompanhá-lo no Instagram. Mioto havia parado de segui-la em agosto, em meio a especulações de um possível affair da sertaneja com Zé Felipe, 27. Atualmente, a artista segue apenas um fã-clube dedicado ao casal que formou com o ex.

