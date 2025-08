Ana Castela exibe nova tatuagem, é acusada de plágio e gera polêmica nas redes: “Minha arte foi copiada” Ana Castela, um dos maiores nomes do sertanejo da nova geração, se viu no centro de... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h18 ) twitter

Ana Castela, um dos maiores nomes do sertanejo da nova geração, se viu no centro de uma polêmica nesta semana ao compartilhar em suas redes sociais a imagem de uma nova tatuagem. O que deveria ser apenas mais um momento íntimo da artista com os fãs se transformou em um caso de acusação de plágio. A tatuadora Giovanna Reis se manifestou, afirmando ser a autora original do desenho e desabafando sobre a falta de reconhecimento.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Ana Castela e Giovanna Reis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

