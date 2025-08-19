Ana Hickmann proíbe filho de ter canal no YouTube: ‘ele tem idade para brincar’
Ana Hickmann revelou em seu canal, nesta segunda-feira (18), que não pretende permitir que o filho,...
Ana Hickmann revelou em seu canal, nesta segunda-feira (18), que não pretende permitir que o filho, Alezinho, de 11 anos, se torne youtuber no momento. A apresentadora contou que, apesar de o menino já ter demonstrado interesse em criar sua própria plataforma, ela negou o pedido.
Para saber mais sobre a decisão de Ana Hickmann e como ela lida com a infância do filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
