Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ancelotti deixa Neymar de fora e anuncia convocação da Seleção com retorno de Paquetá e novidades

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista com 25 jogadores convocados para a...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ancelotti deixa Neymar de fora e anuncia convocação da Seleção com retorno de Paquetá e novidades Portal Pop Mais

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista com 25 jogadores convocados para a Seleção Brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrentará o Chile, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades da convocação!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.