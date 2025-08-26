Andressa Marinho anuncia divórcio de Bruno Silva, denuncia agressões, traições e diz que o jogador amputou parte do órgão genital Andressa Marinho revelou ter sido vítima de agressões e traições durante o casamento. Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

bruno silva orgao genital amputado Portal Pop Mais

A biomédica Andressa Marinho, esposa do ex-jogador do Cruzeiro e atual atleta do Rio Branco-ES, Bruno Silva, revelou ter sido vítima de agressões e traições ao longo dos oito anos de relacionamento. Em uma nota publicada nas redes sociais, ela descreveu a união como uma “relação doentia” e ainda revelou que o meia precisou passar por uma cirurgia de amputação parcial do órgão genital durante o tratamento contra um câncer.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Após renovação de votos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam destino da lua de mel; veja fotos

O que é desgaste neurológico? Entenda o que pode estar por trás da internação da Chiquinha de ‘Chaves’

Os aliens estão chegando! A ‘Guerra dos Mundos’ que assustou a América décadas antes do cinema