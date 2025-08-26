Andressa Marinho anuncia divórcio de Bruno Silva, denuncia agressões, traições e diz que o jogador amputou parte do órgão genital
Andressa Marinho revelou ter sido vítima de agressões e traições durante o casamento.
A biomédica Andressa Marinho, esposa do ex-jogador do Cruzeiro e atual atleta do Rio Branco-ES, Bruno Silva, revelou ter sido vítima de agressões e traições ao longo dos oito anos de relacionamento. Em uma nota publicada nas redes sociais, ela descreveu a união como uma “relação doentia” e ainda revelou que o meia precisou passar por uma cirurgia de amputação parcial do órgão genital durante o tratamento contra um câncer.
