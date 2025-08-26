Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Andressa Marinho anuncia divórcio de Bruno Silva, denuncia agressões, traições e diz que o jogador amputou parte do órgão genital

Andressa Marinho revelou ter sido vítima de agressões e traições durante o casamento.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

bruno silva orgao genital amputado Portal Pop Mais

A biomédica Andressa Marinho, esposa do ex-jogador do Cruzeiro e atual atleta do Rio Branco-ES, Bruno Silva, revelou ter sido vítima de agressões e traições ao longo dos oito anos de relacionamento. Em uma nota publicada nas redes sociais, ela descreveu a união como uma “relação doentia” e ainda revelou que o meia precisou passar por uma cirurgia de amputação parcial do órgão genital durante o tratamento contra um câncer.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.