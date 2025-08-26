Anel de noivado de Taylor Swift custa quase R$ 3 milhões; conheça a jóia Taylor Swift está oficialmente noiva! A cantora foi surpreendida nesta terça-feira (26) com um pedido de... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

Taylor Swift está oficialmente noiva! A cantora foi surpreendida nesta terça-feira (26) com um pedido de casamento para lá de romântico feito por Travis Kelce, astro da NFL. O jogador de futebol americano caprichou em cada detalhe da joia que marcou o momento, escolhendo um modelo digno de estrela pop.

Para saber mais sobre essa joia impressionante e o emocionante pedido de casamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

