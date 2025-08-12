Angelina Jolie quer vender mansão de R$ 133 milhões e deixar Los Angeles; veja fotos A atriz Angelina Jolie está prestes a vender sua icônica mansão em Los Angeles, avaliada em... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h38 ) twitter

A atriz Angelina Jolie quer se mudar de Los Angeles - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

A atriz Angelina Jolie está prestes a vender sua icônica mansão em Los Angeles, avaliada em aproximadamente R$ 133 milhões. Ela pretende colocar o imóvel no mercado enquanto considera uma mudança definitiva para fora dos Estados Unidos. De acordo com uma fonte ouvida pelo Page Six, Jolie “nunca quis morar em Los Angeles de forma permanente” e só permaneceu na cidade por conta do acordo de custódia com o ex-marido, Brad Pitt.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa venda impressionante!

