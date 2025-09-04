Anitta abre shows de The Weeknd no Brasil; veja datas
Apresentação acontece em abril e maio de 2026, nas cidade do Rio e São Paulo
O público brasileiro já pode se preparar: The Weeknd vem ao Brasil! A notícia foi confirmada na manhã desta quinta-feira (4) pelo jornalista José Norberto Flesch e compartilhada pela própria Anitta, que vai abrir os shows do artista.
O público brasileiro já pode se preparar: The Weeknd vem ao Brasil! A notícia foi confirmada na manhã desta quinta-feira (4) pelo jornalista José Norberto Flesch e compartilhada pela própria Anitta, que vai abrir os shows do artista.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: