Anitta desmente boatos sobre área VIP em festa de Bruna Marquezine Após a grandiosa comemoração dos 30 anos de Bruna Marquezine, realizada no último dia 15, na...

anitta netflix Portal Pop Mais

Após a grandiosa comemoração dos 30 anos de Bruna Marquezine, realizada no último dia 15, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, surgiram rumores nas redes sociais de que a atriz teria reservado uma área VIP exclusiva para alguns famosos, como Anitta e Sasha Meneghel, e que até MC Daniel teria sido barrado na área reservada.

Para saber mais sobre essa história e as declarações de Anitta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

