Anitta está noiva? Saiba a verdade A cantora Anitta parece ter engatado um noivado com o empresário Ian Bortolanza. A informação foi... Portal Pop Mais|Do R7 09/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anitta Portal Pop Mais

A cantora Anitta parece ter engatado um noivado com o empresário Ian Bortolanza. A informação foi revelada pelo cantor J Balvin, que exibiu o anel de compromisso da funk star.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Virgínia Fonseca fala sobre possibilidade de reconciliação com Zé Felipe

Médica detalha últimos momentos de Preta Gil

Astronauta Jim Lovell que comandou a Apollo 13, morre aos 97 anos