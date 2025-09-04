Anitta faz participação surpresa em show de The Weeknd e é ovacionada pelo público; assista

Logo R7.com
Anitta surpreendeu o público norte-americano ao subir ao palco durante o show de The Weeknd em San Antonio, no Texas, nesta quarta-feira (3). A cantora brasileira participou da performance de “São Paulo”, faixa em colaboração com o artista canadense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa incrível participação!

