Anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce bate recorde de likes no Instagram; veja o ranking das fotos mais curtidas na rede social

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce Portal Pop Mais

O anúncio do noivado entre Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce, divulgado em 26 de agosto de 2025, estabeleceu novos recordes nas redes sociais. A publicação conjunta no Instagram, com fotos do pedido em um jardim florido e a frase divertida “Your English teacher and your gym teacher are getting married” (“Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar” – em tradução livre), já se tornou uma das mais curtidas da plataforma e a mais curtida por um artista vivo.

Para mais detalhes sobre esse momento histórico e o ranking das fotos mais curtidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

