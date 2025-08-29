Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce bate recorde de likes no Instagram; veja o ranking das fotos mais curtidas na rede social

O anúncio do noivado entre Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce, divulgado em...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce Portal Pop Mais

O anúncio do noivado entre Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce, divulgado em 26 de agosto de 2025, estabeleceu novos recordes nas redes sociais. A publicação conjunta no Instagram, com fotos do pedido em um jardim florido e a frase divertida “Your English teacher and your gym teacher are getting married” (“Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar” – em tradução livre), já se tornou uma das mais curtidas da plataforma e a mais curtida por um artista vivo.

Para mais detalhes sobre esse momento histórico e o ranking das fotos mais curtidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.