Anúncio misterioso de Ariana Grande agita fãs e levanta rumores de nova turnê

Cantora deve sair em turnê após hiato prolongado.

Portal Pop Mais

Ariana Grande está de volta e, ao que tudo indica, pronta para causar um rebuliço. A cantora, conhecida por sua discrição nas redes sociais, quebrou o silêncio com um anúncio enigmático que deixou os fãs em polvorosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!

