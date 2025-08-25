Ao vivo na Record, repórter entra em trabalho de parto; vídeo
A repórter Maryanne Barros viveu um momento que poucos telespectadores esquecerão na manhã desta segunda-feira (25)....
A repórter Maryanne Barros viveu um momento que poucos telespectadores esquecerão na manhã desta segunda-feira (25). Durante uma transmissão do Bahia no Ar, da TV Record, em Itabuna (BA), a jornalista precisou interromper a reportagem ao sentir as primeiras contrações do trabalho de parto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre esse emocionante momento!
