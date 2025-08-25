Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ao vivo na Record, repórter entra em trabalho de parto; vídeo

A repórter Maryanne Barros viveu um momento que poucos telespectadores esquecerão na manhã desta segunda-feira (25)....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ao vivo na Record, repórter entra em trabalho de parto; vídeo Portal Pop Mais

A repórter Maryanne Barros viveu um momento que poucos telespectadores esquecerão na manhã desta segunda-feira (25). Durante uma transmissão do Bahia no Ar, da TV Record, em Itabuna (BA), a jornalista precisou interromper a reportagem ao sentir as primeiras contrações do trabalho de parto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre esse emocionante momento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.