Aos 52 anos, Adriane Galisteu posa de topless na Turquia e exibe shape sarado: “Confiança em alta!”

Adriane Galisteu, 52 anos, incendiou as redes sociais ao surgir de topless durante suas férias em Bodrum, na Turquia, um dos destinos mais badalados do verão europeu. A apresentadora de ‘A Fazenda’ está curtindo dias de descanso e aproveitou para renovar o bronzeado com muita ousadia e zero timidez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa ousadia!

Leia Mais em Portal Pop Mais: