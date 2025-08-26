Logo R7.com
Após confusão, Dado Dolabella manda suposta “indireta” para Luan Pereira

Os dois se estranharam em uma confraternização no último final de semana.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

dado dolabella luan pereira Portal Pop Mais

Dado Dolabella, de 45 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (26) ao compartilhar um post enigmático nos Stories do Instagram. A publicação trazia a imagem de um homem com chapéu de cowboy acompanhada da frase: “Os piores seres humanos que já conheci têm uma convicção inabalável de que são boas pessoas”.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

