Após confusão, Dado Dolabella manda suposta "indireta" para Luan Pereira Os dois se estranharam em uma confraternização no último final de semana. Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h39 )

dado dolabella luan pereira Portal Pop Mais

Dado Dolabella, de 45 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (26) ao compartilhar um post enigmático nos Stories do Instagram. A publicação trazia a imagem de um homem com chapéu de cowboy acompanhada da frase: “Os piores seres humanos que já conheci têm uma convicção inabalável de que são boas pessoas”.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

