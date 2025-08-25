Após entrevista do motorista, Bia Miranda se manifesta sobre acidente O acidente de carro envolvendo Gato Preto na semana passada ganhou um novo capítulo na noite de domingo (24), quando o motorista do... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após entrevista do motorista, Bia Miranda se manifesta sobre acidente Portal Pop Mais

O acidente de carro envolvendo Gato Preto na semana passada ganhou um novo capítulo na noite de domingo (24), quando o motorista do veículo atingido pelo influenciador afirmou ter sido ameaçado após a colisão. Com a repercussão do caso e a lembrança de outras polêmicas envolvendo o casal, Bia Miranda decidiu se pronunciar por meio de uma nota oficial dos seus advogados publicada em suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Modelo brasileira é hospitalizada após após desafio de biquíni na neve

‘Nu Busão’: festa de nudistas em São Paulo cogita versão ousada em helicóptero

Vítima de acidente com Porsche acusa influenciador Gato Preto de tentativa de agressão