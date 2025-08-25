Após entrevista do motorista, Bia Miranda se manifesta sobre acidente
O acidente de carro envolvendo Gato Preto na semana passada ganhou um novo capítulo na noite de domingo (24), quando o motorista do...
O acidente de carro envolvendo Gato Preto na semana passada ganhou um novo capítulo na noite de domingo (24), quando o motorista do veículo atingido pelo influenciador afirmou ter sido ameaçado após a colisão. Com a repercussão do caso e a lembrança de outras polêmicas envolvendo o casal, Bia Miranda decidiu se pronunciar por meio de uma nota oficial dos seus advogados publicada em suas redes sociais.
