Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Após entrevista do motorista, Bia Miranda se manifesta sobre acidente

O acidente de carro envolvendo Gato Preto na semana passada ganhou um novo capítulo na noite de domingo (24), quando o motorista do...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Após entrevista do motorista, Bia Miranda se manifesta sobre acidente Portal Pop Mais

O acidente de carro envolvendo Gato Preto na semana passada ganhou um novo capítulo na noite de domingo (24), quando o motorista do veículo atingido pelo influenciador afirmou ter sido ameaçado após a colisão. Com a repercussão do caso e a lembrança de outras polêmicas envolvendo o casal, Bia Miranda decidiu se pronunciar por meio de uma nota oficial dos seus advogados publicada em suas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.