Após fotos da mão deformada, ex-modelo é vista vasculhando lixo em Los Angeles
Após chamar a atenção por fotos em que aparece com a mão deformada, a ex-modelo Loni...
Após chamar a atenção por fotos em que aparece com a mão deformada, a ex-modelo Loni Willison, de 42 anos, foi registrada mais uma vez enquanto ela caminhava pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, empurrando um carrinho de supermercado cheio de pertences, como manta e mochila. As fotos mostram a ex-atriz revirando lixo em busca de comida, interessando-se por uma garrafinha de água e uma caixa de cookies.
Após chamar a atenção por fotos em que aparece com a mão deformada, a ex-modelo Loni Willison, de 42 anos, foi registrada mais uma vez enquanto ela caminhava pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, empurrando um carrinho de supermercado cheio de pertences, como manta e mochila. As fotos mostram a ex-atriz revirando lixo em busca de comida, interessando-se por uma garrafinha de água e uma caixa de cookies.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a história de Loni Willison.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a história de Loni Willison.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: