Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Após fotos da mão deformada, ex-modelo é vista vasculhando lixo em Los Angeles

Após chamar a atenção por fotos em que aparece com a mão deformada, a ex-modelo Loni...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Após fotos da mão deformada, ex-modelo é vista vasculhando lixo em Los Angeles Portal Pop Mais

Após chamar a atenção por fotos em que aparece com a mão deformada, a ex-modelo Loni Willison, de 42 anos, foi registrada mais uma vez enquanto ela caminhava pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, empurrando um carrinho de supermercado cheio de pertences, como manta e mochila. As fotos mostram a ex-atriz revirando lixo em busca de comida, interessando-se por uma garrafinha de água e uma caixa de cookies.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a história de Loni Willison.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.