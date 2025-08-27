Após gastar R$ 10 mil em “livros decorativos”, Rafa Kalimann doa exemplares a ONG: “Muito positivo”
Rafa Kalimann, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais após a revelação de que gastou...
Rafa Kalimann, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais após a revelação de que gastou R$ 10 mil em livros decorativos para sua casa. A repercussão dividiu opiniões, a influencer decidiu transformar as críticas em uma atitude solidária: anunciou que vai doar o mesmo valor em livros para um projeto social no Rio de Janeiro.
Rafa Kalimann, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais após a revelação de que gastou R$ 10 mil em livros decorativos para sua casa. A repercussão dividiu opiniões, a influencer decidiu transformar as críticas em uma atitude solidária: anunciou que vai doar o mesmo valor em livros para um projeto social no Rio de Janeiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história inspiradora!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história inspiradora!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: