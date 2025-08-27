Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Após gastar R$ 10 mil em “livros decorativos”, Rafa Kalimann doa exemplares a ONG: “Muito positivo”

Rafa Kalimann, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais após a revelação de que gastou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Rafa Kalimann é detonada após gravar vídeo falando sobre tirar coisas positivas da pandemia Portal Pop Mais

Rafa Kalimann, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais após a revelação de que gastou R$ 10 mil em livros decorativos para sua casa. A repercussão dividiu opiniões, a influencer decidiu transformar as críticas em uma atitude solidária: anunciou que vai doar o mesmo valor em livros para um projeto social no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história inspiradora!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.