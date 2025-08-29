Após polêmica com Carosella, Blogueirinha anuncia que o “De Frente com Blogueirinha” passará a ser gravado
A influenciadora digital Blogueirinha fez um anúncio polêmico nas redes sociais nesta semana, provocando um burburinho nos bastidores do mundo dos famosos. Em um post feito em seu perfil, ela declarou que a partir de agora todos os episódios de seu programa De Frente com Blogueirinha serão gravados. A decisão, segundo ela, tem como principal objetivo “priorizar sua saúde mental”.
Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
