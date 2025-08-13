Após polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu em outro processo
O youtuber Felca se tornou o assunto mais comentado na internet brasileira na última semana, após...
O youtuber Felca se tornou o assunto mais comentado na internet brasileira na última semana, após publicar um vídeo denunciando Hytalo Santos por suposta exploração sexual de menores. Agora, porém, Felca voltou aos holofotes porque ele próprio se tornou réu em outro processo.
O youtuber Felca se tornou o assunto mais comentado na internet brasileira na última semana, após publicar um vídeo denunciando Hytalo Santos por suposta exploração sexual de menores. Agora, porém, Felca voltou aos holofotes porque ele próprio se tornou réu em outro processo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: