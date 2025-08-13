Após polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu em outro processo O youtuber Felca se tornou o assunto mais comentado na internet brasileira na última semana, após... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

O youtuber Felca se tornou o assunto mais comentado na internet brasileira na última semana, após publicar um vídeo denunciando Hytalo Santos por suposta exploração sexual de menores. Agora, porém, Felca voltou aos holofotes porque ele próprio se tornou réu em outro processo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Virginia Fonseca diz que vai intensificar treinos para o Carnaval 2026

Rafa Kalimann e Nattan viajam a Orlando para montar enxoval da primeira filha

Luva de Pedreiro é internado às pressas após alteração nos batimentos cardíacos