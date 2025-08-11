Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Após recado de Zeca Pagodinho, Justin Bieber faz post com música brasileira; saiba qual

Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar algumas fotos dele ao lado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Justin Bieber Portal Pop Mais

Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar algumas fotos dele ao lado da sua mulher, Hailey Bieber, e de mais dois amigos do casal no Instagram. O astro canadense usou a música de Tom Jobim (1927 – 1994) Águas de Março, na versão de 1974 em dueto com Elis Regina (1945 – 1982), como trilha sonora de uma de suas mais recentes publicações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.