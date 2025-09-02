Logo R7.com
Após receber unfollow, Carlinhos Maia alfineta Anitta: “Tá se levando a sério demais”

O clima esquentou nas redes sociais nesta terça-feira (2) após Anitta decidir dar unfollow em Carlinhos...

Portal Pop Mais

O clima esquentou nas redes sociais nesta terça-feira (2) após Anitta decidir dar unfollow em Carlinhos Maia no Instagram. A cantora se desentendeu com o influenciador depois que ele publicou uma encenação no projeto Rancho do Maia que fez piada com religiões de matrizes africanas, causando indignação entre seguidores e artistas.

