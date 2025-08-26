Após renovação de votos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam destino da lua de mel; veja fotos
A viagem romântica coroa o momento especial vivido pelos dois.
Depois de celebrarem a renovação de votos de casamento no início de agosto, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso embarcaram para a lua de mel na ilha de Sardenha, na Itália. A apresentadora revelou o destino nesta terça-feira (26), ao compartilhar registros da viagem em suas redes sociais.
Depois de celebrarem a renovação de votos de casamento no início de agosto, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso embarcaram para a lua de mel na ilha de Sardenha, na Itália. A apresentadora revelou o destino nesta terça-feira (26), ao compartilhar registros da viagem em suas redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa viagem romântica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa viagem romântica!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: