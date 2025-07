Após separação, Suzana Alves retira silicone das mamas e declara: ‘Natural novamente!’ Suzana Alves, conhecida como Tiazinha, se submeteu a uma cirurgia para a retirada dos silicones nas... Portal Pop Mais|Do R7 07/07/2025 - 19h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

suzana alves retira silicone Portal Pop Mais

Suzana Alves, conhecida como Tiazinha, se submeteu a uma cirurgia para a retirada dos silicones nas mamas. Nesta segunda-feira (7), a atriz compartilhou no Instagram uma foto do pós-cirúrgico e explicou a decisão de mudar o visual. O procedimento veio poucos dias após ela anunciar sua separação do ex-tenista Flávio Saretta, com quem era casada há quase 15 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

UFRJ emite nota sobre professor que sugeriu “guilhotina” contra família de Roberto Justus

Às vésperas da morte, Rainha Elizabeth II teria dito que o casamento de príncipe Harry e Meghan Markle virou uma ‘completa catástrofe’

Homem é preso após invadir condomínio de Angelina Jolie e Kristen Bell, em Los Angeles