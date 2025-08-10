Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, ‘Bel para Meninas’ defende seus pais; entenda A influenciadora Bel Peres, conhecida por seus vídeos no antigo canal Bel para Meninas, publicou um vídeo... Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, 'Bel para Meninas' defende seus pais; entenda Portal Pop Mais

A influenciadora Bel Peres, conhecida por seus vídeos no antigo canal Bel para Meninas, publicou um vídeo em resposta ao youtuber Felca, que a citou em vídeo sobre “adultização” de crianças que chamou atenção no decorrer desta semana.

Para saber mais sobre a defesa de Bel e a polêmica que envolve sua infância e a atuação de seus pais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ex-assessora de Hytalo Santos vai à polícia contra Felca

João Silva homenageia Faustão em estreia de seu programa no SBT

“Love Has Gone”: Alok lança música com Jess Glynne; veja letra e tradução