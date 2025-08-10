Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, ‘Bel para Meninas’ defende seus pais; entenda

A influenciadora Bel Peres, conhecida por seus vídeos no antigo canal Bel para Meninas, publicou um vídeo...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, 'Bel para Meninas' defende seus pais; entenda Portal Pop Mais

A influenciadora Bel Peres, conhecida por seus vídeos no antigo canal Bel para Meninas, publicou um vídeo em resposta ao youtuber Felca, que a citou em vídeo sobre “adultização” de crianças que chamou atenção no decorrer desta semana.

Para saber mais sobre a defesa de Bel e a polêmica que envolve sua infância e a atuação de seus pais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.